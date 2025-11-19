Ukraine : le scandale de corruption dans le secteur énergétique qui fragilise le pouvoir
par Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham
Tetyana Malyarenko, Professor of International Security, Jean Monnet Professor of European Security, National University Odesa Law Academy
Une vaste enquête conduite en Ukraine a mis au jour des preuves accablantes de la corruption de certains proches alliés de Volodymyr Zelensky.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 19 novembre 2025