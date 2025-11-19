Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour la première fois, une étude révèle ce qui se passe dans le cerveau d'un entrepreneur

par Frédéric Ooms, Chargé de cours, Université de Liège
Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), qui permet de visualiser l’activité cérébrale, une étude récente explore le fonctionnement du cerveau d’entrepreneurs.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Cinquante ans après la mort de Franco, que reste-t-il de sa dictature ?
~ Grands travaux et démesure : Trump réinvente la Maison Blanche
~ Comment le G20 peut aider l'Afrique à sortir de la crise de la dette
~ Les villes abritent près de la moitié de la population mondiale, selon un rapport de l'ONU
~ COP30 : Guterres appelle les jeunes à se mobiliser pour l’élimination progressive des énergies fossiles
~ Violence au nord du Mozambique : plus de 100.000 personnes forcées de fuir en une semaine
~ Pratiques « génocidaires » et « expansionnistes » : un rapport de l'ONU met en cause Israël
~ Bangladesh : Sheikh Hasina reconnue coupable de crimes contre l'humanité
~ Des hivers plus doux, des parasites plus présents : l’orignal est-il en péril face à la tique d’hiver ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter