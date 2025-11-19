Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Grands travaux et démesure : Trump réinvente la Maison Blanche

par Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Une salle de bal colossale sera bientôt édifiée à la Maison Blanche. Un projet qui porte la marque du magnat de l’immobilier et de sa perception de son rôle présidentiel.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
