Les villes abritent près de la moitié de la population mondiale, selon un rapport de l'ONU

Les mégapoles continuent de croître et battent de nouveaux records : Jakarta, en Indonésie, devient la ville la plus peuplée au monde avec près de 42 millions d'habitants, suivie de Dhaka, au Bangladesh, avec près de 40 millions d'habitants, et Tokyo au Japon avec 33 millions d'habitants.



Lire l'article complet