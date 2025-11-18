Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Violence au nord du Mozambique : plus de 100.000 personnes forcées de fuir en une semaine

Alors que les attaques coordonnées menées par des groupes armés non étatiques se sont intensifiées dans certains districts de la province de Nampula, dans le nord du Mozambique, depuis le 10 novembre dernier, 80 % de la population de Lúrio et Mazula (environ 128.000 personnes) ont fui dans la brousse ou vers d’autres districts, ont indiqué des agences humanitaires des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
