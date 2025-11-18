Pratiques « génocidaires » et « expansionnistes » : un rapport de l'ONU met en cause Israël

Israël est accusé d’avoir employé des « pratiques génocidaires » à Gaza et de laisser libre cours à sa « rhétorique expansionniste » au Moyen-Orient. Ces conclusions, rassemblées dans un document finalisé avant le cessez-le-feu actuel entre Israël et le Hamas, proviennent d’un comité onusien chargé d’enquêter sur les exactions du pays dans les territoires arabes occupés.



