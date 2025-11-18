Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Observatoire des droits humains

Bangladesh : Sheikh Hasina reconnue coupable de crimes contre l'humanité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Sheikh Hasina Wazed, qui était alors Première ministre du Bangladesh, photographiée au palais de l'Élysée à Paris le 9 novembre 2021, lors d’une visite officielle en France. © 2021 Michel Euler/AP Photo Le 17 novembre, le Tribunal pénal international du Bangladesh a déclaré Sheikh Hasina, ancienne Première ministre, et Asaduzzaman Khan Kamal, ancien ministre de l'Intérieur, coupables de crimes contre l'humanité commis lors de la répression violente des manifestations d’étudiants en 2024, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Tous deux ont été jugés par contumace,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
