Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des hivers plus doux, des parasites plus présents : l’orignal est-il en péril face à la tique d’hiver ?

par Steeve Côté, professeur d'écologie animale, Université Laval
Christian Dussault, Chercheur en écologie terrestre, Université Laval
Jean-Pierre Tremblay, professeur titulaire en écologie de la faune terrestre, Université Laval
Julien H. Richard, Professionnel de recherche en biologie, Université Laval
Un petit parasite profite du réchauffement climatique pour faire de grands ravages : la tique d’hiver décime les jeunes orignaux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sahel : la menace terroriste s’étend à travers toute l’Afrique de l’Ouest
~ Faute de financement, le PAM ne pourra aider qu’un tiers des personnes dans le besoin en 2026
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest
~ Gaza : la résolution adoptée par le Conseil de sécurité est une « étape importante », estime Guterres
~ Les morts ont-ils leur mot à dire ? Le défi du consentement dans la recherche sur l'ADN ancien
~ Pour prédire si un volcan sera effusif ou explosif, il faut s’intéresser à ses bulles
~ Soins et hospitalisations à domicile : des algorithmes et technologies de santé pour améliorer la prise en charge des patients
~ L’Afrique à l’assaut de l’IA, avec le Rwanda, le Maroc et le Kenya en moteurs
~ Les œuvres d’art, cibles de choix pour le crime organisé ?
~ Et si le « backlash écologique » en Europe était une conséquence de l’accord de Paris ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter