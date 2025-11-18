Des hivers plus doux, des parasites plus présents : l’orignal est-il en péril face à la tique d’hiver ?

par Steeve Côté, professeur d'écologie animale, Université Laval

Christian Dussault, Chercheur en écologie terrestre, Université Laval

Jean-Pierre Tremblay, professeur titulaire en écologie de la faune terrestre, Université Laval

Julien H. Richard, Professionnel de recherche en biologie, Université Laval