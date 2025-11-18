Faute de financement, le PAM ne pourra aider qu’un tiers des personnes dans le besoin en 2026

Alors que la faim dans le monde s’aggrave sur fond de coupes budgétaires et de ressources financières insuffisantes, le Programme alimentaire mondial (PAM) devra donner la priorité en 2026 à 110 millions de personnes parmi les plus vulnérables, sur les 318 millions qui pourraient être confrontées à une crise alimentaire.



