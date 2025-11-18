EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest

Le Conseil de sécurité se réunit mardi pour débattre de la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest, en présence du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et du président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



