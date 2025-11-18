Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : la résolution adoptée par le Conseil de sécurité est une « étape importante », estime Guterres

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié l’adoption d’une résolution sur Gaza par le Conseil de sécurité « d’étape importante dans la consolidation du cessez-le-feu » dans l'enclave palestinienne ravagée par deux ans de guerre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest
~ Les morts ont-ils leur mot à dire ? Le défi du consentement dans la recherche sur l'ADN ancien
~ Pour prédire si un volcan sera effusif ou explosif, il faut s’intéresser à ses bulles
~ Soins et hospitalisations à domicile : des algorithmes et technologies de santé pour améliorer la prise en charge des patients
~ L’Afrique à l’assaut de l’IA, avec le Rwanda, le Maroc et le Kenya en moteurs
~ Les œuvres d’art, cibles de choix pour le crime organisé ?
~ Et si le « backlash écologique » en Europe était une conséquence de l’accord de Paris ?
~ Jeux vidéo : comment mieux protéger les données personnelles des joueurs les plus accros ?
~ La société du concours : entre admis et recalés, quelques points d’écart, mais des conséquences pour toute une vie
~ Loi de finances : le Parlement sous la menace d’un recours à l’ordonnance
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter