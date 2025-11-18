Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les morts ont-ils leur mot à dire ? Le défi du consentement dans la recherche sur l'ADN ancien

par Victoria Gibbon, Professor in Biological Anthropology, Division of Clinical Anatomy and Biological Anthropology, University of Cape Town
Jessica C. Thompson, Assistant Professor of Anthropology, Yale University
Sianne Alves, Director: Office for Inclusivity & Change, University of Cape Town
Choisiriez-vous qu'une partie de votre corps continue d'exister après votre mort ? Et comment ce choix pourrait-il affecter vos proches, voire toute votre communauté ?

La première question se pose souvent à ceux qui donnent leurs organes. La seconde question se pose lorsqu'ils participent à des recherches génétiques. En effet, l'ADN d'un seul individu peut révéler un vaste réseau de relations, et même aider la police à résoudre des crimes…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
