Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soins et hospitalisations à domicile : des algorithmes et technologies de santé pour améliorer la prise en charge des patients

par Yasemin Arda, Professeur ordinaire de recherche opérationnelle et logistique, Université de Liège
Véronique François, Associate Professor, Université de Liège
Des solutions émergent pour optimiser les soins à domicile en s’appuyant sur les technologies de santé, par exemple pour planifier les tournées du personnel infirmier ou délivrer une chimiothérapie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les morts ont-ils leur mot à dire ? Le défi du consentement dans la recherche sur l'ADN ancien
~ Pour prédire si un volcan sera effusif ou explosif, il faut s’intéresser à ses bulles
~ L’Afrique à l’assaut de l’IA, avec le Rwanda, le Maroc et le Kenya en moteurs
~ Les œuvres d’art, cibles de choix pour le crime organisé ?
~ Et si le « backlash écologique » en Europe était une conséquence de l’accord de Paris ?
~ Jeux vidéo : comment mieux protéger les données personnelles des joueurs les plus accros ?
~ La société du concours : entre admis et recalés, quelques points d’écart, mais des conséquences pour toute une vie
~ Loi de finances : le Parlement sous la menace d’un recours à l’ordonnance
~ Douleurs chroniques : en France, elles concerneraient plus de 23 millions de personnes
~ Pourquoi il n’est pas toujours facile d’évaluer sa douleur sur une échelle de 0 à 10
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter