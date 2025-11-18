Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Et si le « backlash écologique » en Europe était une conséquence de l’accord de Paris ?

par Malo Jan, Doctorant en sciences politiques, Sciences Po
En nationalisant les engagements climatiques des États, l’accord de Paris a indirectement contribué au « backlash écologique » que vit actuellement l’Europe.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
