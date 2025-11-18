Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Loi de finances : le Parlement sous la menace d’un recours à l’ordonnance

par Alexandre Guigue, Professeur de droit public, Université Savoie Mont Blanc
Si la loi de finances n’est pas adoptée avant la fin de l’année, le gouvernement peut la mettre en œuvre par ordonnance. Un coup porté à la démocratie parlementaire ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les morts ont-ils leur mot à dire ? Le défi du consentement dans la recherche sur l'ADN ancien
~ Pour prédire si un volcan sera effusif ou explosif, il faut s’intéresser à ses bulles
~ Soins et hospitalisations à domicile : des algorithmes et technologies de santé pour améliorer la prise en charge des patients
~ L’Afrique à l’assaut de l’IA, avec le Rwanda, le Maroc et le Kenya en moteurs
~ Les œuvres d’art, cibles de choix pour le crime organisé ?
~ Et si le « backlash écologique » en Europe était une conséquence de l’accord de Paris ?
~ Jeux vidéo : comment mieux protéger les données personnelles des joueurs les plus accros ?
~ La société du concours : entre admis et recalés, quelques points d’écart, mais des conséquences pour toute une vie
~ Douleurs chroniques : en France, elles concerneraient plus de 23 millions de personnes
~ Pourquoi il n’est pas toujours facile d’évaluer sa douleur sur une échelle de 0 à 10
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter