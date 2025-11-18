Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comprendre le cerveau des entrepreneurs grâce à une étude scientifique unique

par Frédéric Ooms, Chargé de cours, Université de Liège
Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), qui permet de visualiser l’activité cérébrale, une étude récente explore le fonctionnement du cerveau d’entrepreneurs.La Conversation


