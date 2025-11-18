Douleurs chroniques : en France, elles concerneraient plus de 23 millions de personnes
par Nicolas Authier, Professeur des universités, médecin hospitalier, Inserm 1107, CHU Clermont-Ferrand, Président de la Fondation Institut Analgesia, Université Clermont Auvergne (UCA)
La douleur chronique constitue un fardeau immense pour les millions de personnes qui en souffrent, ainsi que pour l’ensemble de la société. Mais il demeure malheureusement encore trop peu visible.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 18 novembre 2025