Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Douleurs chroniques : en France, elles concerneraient plus de 23 millions de personnes

par Nicolas Authier, Professeur des universités, médecin hospitalier, Inserm 1107, CHU Clermont-Ferrand, Président de la Fondation Institut Analgesia, Université Clermont Auvergne (UCA)
La douleur chronique constitue un fardeau immense pour les millions de personnes qui en souffrent, ainsi que pour l’ensemble de la société. Mais il demeure malheureusement encore trop peu visible.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
