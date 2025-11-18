Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi il n’est pas toujours facile d’évaluer sa douleur sur une échelle de 0 à 10

par Joshua Pate, Senior Lecturer in Physiotherapy, University of Technology Sydney
Dale J. Langford, Associate Professor of Pain Management Research in Anesthesiology, Weill Cornell Medical College, Cornell University
Tory Madden, Associate Professor and Pain Researcher, University of Cape Town
En cas de problème de santé, il arrive que l’on nous demande de quantifier la douleur ressentie. Or les échelles de cotation utilisées ne sont pas interprétées par tous les patients de la même façon.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
