Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

France : Les obstacles persistants à l'éducation à Mayotte

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un garçon regarde par-dessus la clôture d'une école dans la commune de Bouyouni à Mayotte, département français dans l'océan Indien, le 19 décembre 2024, après le passage du cyclone Chido. © 2024 DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images Le département français d’outre-mer de Mayotte, territoire insulaire de l’océan Indien et ancienne colonie française, ne garantit pas l’accès à l’éducation pour tous les enfants.La négligence du gouvernement français à l’égard de Mayotte est un héritage persistant du colonialisme qui a laissé l’archipel dans un état de sous-développement…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
