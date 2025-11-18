Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Inauguration de la « fleur de Srebrenica » à l’ONU, 30 ans après le génocide

Une fleur de marbre blanc et vert a pris place, lundi, dans les jardins du siège des Nations Unies, à New York. Discret dans sa forme mais chargé de sens, ce mémorial rend hommage aux plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques musulmans exécutés en juillet 1995 durant le génocide de Srebrenica et rappelle l’incapacité de l’organisation à empêcher ce massacre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
