Inauguration de la « fleur de Srebrenica » à l’ONU, 30 ans après le génocide

Une fleur de marbre blanc et vert a pris place, lundi, dans les jardins du siège des Nations Unies, à New York. Discret dans sa forme mais chargé de sens, ce mémorial rend hommage aux plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques musulmans exécutés en juillet 1995 durant le génocide de Srebrenica et rappelle l’incapacité de l’organisation à empêcher ce massacre.



