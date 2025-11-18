La COP30 entre dans une phase tendue avec des attentes croissantes en matière de justice climatique

La dernière semaine de la COP30 a débuté à Belém dans un climat d'urgence palpable. Ministres et hauts fonctionnaires sont désormais sous les feux de la rampe, les négociations passant des querelles techniques à la prise de décisions politiques. L'enjeu ? Rien de moins que la définition d'une voie crédible vers la justice climatique alors que le temps presse.



