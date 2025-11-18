Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mali : L'armée et des milices ont massacré des villageois dans une région du centre

par Human Rights Watch
Click to expand Image Logo des Forces armées maliennes (FAMA), Bamako, Mali, le 15 février 2025. © 2025 GOUSNO/AFP via Getty Images (Nairobi) – L'armée malienne et des milices alliées ont tué au moins 31 civils et incendié des maisons les 2 et 13 octobre dans deux villages de la région de Ségou, qui est en proie à des conflits, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Le 2 octobre, les forces armées maliennes et des milices dozos, des milices composées essentiellement de personnes issues de l’ethnie bambara qui participent à des opérations de contre-insurrection depuis une décennie,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
