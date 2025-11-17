L’injustice raciale, les discours de haine et l’intolérance connaissent une « hausse alarmante »

Soixante ans après son adoption, le 21 décembre 1965, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale reste malheureusement d’une actualité brûlante, a affirmé lundi un haut responsable de l’ONU, relevant que « l’injustice raciale, les inégalités, les discours de haine et l’intolérance persistent et, dans de nombreux contextes, connaissent une augmentation alarmante » dans le monde.



