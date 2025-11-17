La faim, nouvelle arme de guerre : l'ONU alerte sur un basculement mondial

Des famines provoquées au Soudan et à Gaza, des systèmes agricoles méthodiquement ravagés au Sahel et en Syrie et, un peu partout, un accès humanitaire délibérément entravé. Loin d’être un simple facteur ou un dommage collatéral des conflits, la faim s’impose désormais comme une véritable arme de guerre.



