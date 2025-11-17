Vote au Conseil de sécurité sur la création d'une nouvelle force à Gaza : ce qu'il faut savoir

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce lundi à 17 heures à New York sur un projet de résolution présenté par les États-Unis qui autoriserait la création d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza.



Lire l'article complet