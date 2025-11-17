Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vote au Conseil de sécurité sur la création d'une nouvelle force à Gaza : ce qu'il faut savoir

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce lundi à 17 heures à New York sur un projet de résolution présenté par les États-Unis qui autoriserait la création d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ COP 30: le RADD porte haut la voix des femmes camerounaises depuis les forêts
~ L’injustice raciale, les discours de haine et l’intolérance connaissent une « hausse alarmante »
~ La faim, nouvelle arme de guerre : l'ONU alerte sur un basculement mondial
~ Le Darfour, nouvel « épicentre mondial de la souffrance humaine »
~ EN DIRECT - Le Conseil de sécurité autorise la création d'une force internationale à Gaza
~ Sur l'île de Combu, le cacao devient un levier d'action climatique
~ Le Conseil de sécurité autorise la création d'une force internationale à Gaza
~ République dominicaine. Les données réfutent l’idée fausse selon laquelle les migrant·e·s saturent le système de santé
~ La Constitution québécoise prétend vouloir protéger les femmes. La réalité est toute autre
~ Quatre méthodes pour combattre la déprime hivernale, selon la science
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter