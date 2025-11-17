Tolerance.ca
Le Darfour, nouvel « épicentre mondial de la souffrance humaine »

Après une semaine sur les routes dévastées du Darfour, le chef de l’humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a dressé lundi un tableau d’une extrême noirceur. Cette région de l’ouest du Soudan serait devenue selon lui « l’épicentre mondial de la souffrance humaine ». Depuis le Tchad, où il se remet d’une visite éprouvante, le Britannique décrit un pays englouti par les violences et la famine, où les entraves à l’aide laissent des centaines de milliers de civils sans refuge ni recours.


