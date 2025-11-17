Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Le Conseil de sécurité autorise la création d'une force internationale à Gaza

Le Conseil de sécurité se prononce ce lundi sur un projet de résolution présenté par les États-Unis qui autoriserait la création d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.


