Sur l'île de Combu, le cacao devient un levier d'action climatique

Aux abords de Belém, l’île de Combu – Ilha do Combu en portugais – s’élève comme un mur vivant de verdure sur le fleuve Guamá, au Brésil, abritant des siècles de coexistence entre la forêt amazonienne et les communautés riveraines. Ici, le cupuaçu, le taperebá, la pupunha, l’araçá et le cacao sont plus que des fruits : ce sont des fils qui tissent la culture, les moyens de subsistance et l’identité locale.



Lire l'article complet