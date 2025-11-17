Tolerance.ca
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

République dominicaine. Les données réfutent l’idée fausse selon laquelle les migrant·e·s saturent le système de santé

par Amnesty International
La République dominicaine figure parmi les pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui investissent le moins dans la santé publique. Or, au lieu de renforcer ce système, le gouvernement a rejeté la faute sur la population perçue comme étant haïtienne et a mis en place un protocole migratoire dans les hôpitaux publics qui conditionne l’accès […] The post République dominicaine. Les données réfutent l’idée fausse selon laquelle les migrant·e·s saturent le système de santé appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
