Observatoire des droits humains

Myanmar : Des élections peu crédibles et organisées de manière frauduleuse

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une affiche montrant le président du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (USDP), soutenu par l'armée du Myanmar, était visible dans une rue de Yangon, le 27 octobre 2025, avant la tenue d’élections organisées par la junte dans des conditions peu équitables. © 2025 STR/AFP via Getty Images (Bangkok) – Les gouvernements étrangers devraient rejeter le projet de la junte du Myanmar d’organiser des élections entre fin décembre 2025 et janvier 2026, car celles-ci ne seront ni libres, ni équitables, ni inclusives, a déclaré aujourd’hui Human Rights…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
