Gaza : les humanitaires confrontés à un casse-tête logistique

Malgré l'amélioration de l'accès humanitaire qui a suivi la mise en oeuvre du cessez-le-feu à Gaza, l’acheminement de l’aide dans l'enclave palestinienne reste fortement entravé en raison notamment de la dépriorisation des cargaisons humanitaires aux points de passage, de la lenteur et du manque de cohérence des procédures de dédouanement.



