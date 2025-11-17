Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : les humanitaires confrontés à un casse-tête logistique

Malgré l'amélioration de l'accès humanitaire qui a suivi la mise en oeuvre du cessez-le-feu à Gaza, l’acheminement de l’aide dans l'enclave palestinienne reste fortement entravé en raison notamment de la dépriorisation des cargaisons humanitaires aux points de passage, de la lenteur et du manque de cohérence des procédures de dédouanement.


