Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux

par Taha Yasseri, Workday Professor of Technology and Society, Trinity College Dublin
Elon Musk veut concurrencer Wikipédia avec Grokipedia, une encyclopédie générée par IA censée corriger les biais de la célèbre plateforme collaborative. Mais l’IA risque surtout de reproduire, voire d’accentuer, les travers que dénonce le magnat de la tech.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
