Comment la consommation précoce de pornographie affecte la sexualité des garçons et des filles
par Jose Daniel Rueda Estrada, Director programa Master Universitario Trabajo Social Sanitario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Mario Ramírez Díaz, Trabajador social sanitario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
La pornographie façonne à la fois le désir des enfants et adolescents et la manière dont les jeunes filles se perçoivent comme objets de désir.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 17 novembre 2025