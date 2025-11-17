Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment la consommation précoce de pornographie affecte la sexualité des garçons et des filles

par Jose Daniel Rueda Estrada, Director programa Master Universitario Trabajo Social Sanitario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Mario Ramírez Díaz, Trabajador social sanitario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
La pornographie façonne à la fois le désir des enfants et adolescents et la manière dont les jeunes filles se perçoivent comme objets de désir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
