Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Château de Chambord : pourquoi les Français financent-ils « leur » patrimoine ?

par Aurore Boiron, Maîtresse de conférences en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
En deux mois, la collecte pour restaurer Chambord a largement dépassé son objectif. Que révèle ce succès sur les liens des contributeurs avec leur patrimoine ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Constitution québécoise prétend vouloir protéger les femmes. La réalité est toute autre
~ Quatre méthodes pour combattre la déprime hivernale, selon la science
~ EN DIRECT - Débat au Conseil sur le lien entre insécurité alimentaire et conflits
~ Gaza : les humanitaires confrontés à un casse-tête logistique
~ Guinée-Bissau : pourquoi l'élection présidentielle est déjà entachée et jouée d'avance
~ L'Afrique doit protéger ses banques de développement contre les discours visant à les affaiblir
~ La guerre de communication derrière la pénurie de carburant au Mali
~ Collaborations art-science : qui ose vraiment franchir les frontières ?
~ Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux
~ Comment la consommation précoce de pornographie affecte la sexualité des garçons et des filles
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter