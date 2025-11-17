Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Intelligence économique : de la compétition à la coopération

par Julien Poisson, Doctorant en intelligence économique, Université de Caen Normandie
Ludovic Jeanne, Géographe, Laboratoire Métis, EM Normandie
Simon Lee, Professeur des Universités en gestion, Université de Caen Normandie
Si le terme d’intelligence économique est souvent utilisé, il recouvre des réalités diverses. De quoi parle-t-on ? Comment ont évolué cette notion et les pratiques associées ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sommes-nous entrepreneurs par nature ou par culture ? Étude sur notre cerveau
~ Pourquoi les réunions de travail nuisent au bien-être
~ Le contrôle en cours de redéfinition à l’ère du travail à distance. Mais cela va-t-il dans le bon sens ?
~ Protéger les civils contre les armes explosives
~ A l'Est de la RDC, les mines financent en partie les groupes rebelles
~ Liban : une patrouille de la FINUL prise pour cible par un char israélien
~ Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux »
~ Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression
~ L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?
~ Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter