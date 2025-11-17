Le contrôle en cours de redéfinition à l’ère du travail à distance. Mais cela va-t-il dans le bon sens ?
par Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education
Suzy Canivenc, Chercheure associée à la Chaire Futurs de l'Industrie et du Travail, Mines Paris - PSL
Que se passe-t-il, en termes de contrôle du travail, quand les salariés ne sont plus sous le regard de leur manager ? Bienvenue dans le management à l’ère du télétravail.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 17 novembre 2025