Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Protéger les civils contre les armes explosives

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des Palestiniens marchaient parmi les décombres d'immeubles résidentiels détruits par des frappes israéliennes dans le quartier de Sheikh Radwan, situé dans le nord de la ville de Gaza, le 13 octobre 2025.  © 2025 Sipa via AP Images Les gouvernements devraient donner suite à leurs récents engagements politiques visant à protéger les civils contre les bombardements et les tirs d'artillerie qui dévastent des villes et villages à travers le monde.Les civils constituent la grande majorité des victimes causées par l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
