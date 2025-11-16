Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

A l'Est de la RDC, les mines financent en partie les groupes rebelles

par Simplice Bambe
La crise sécuritaire s'amplifie dans les provinces de l’Est de la RDC, suite à un rapprochement qui réunit deux groupes rebelles qui luttent contre le pouvoir en place.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Liban : une patrouille de la FINUL prise pour cible par un char israélien
~ Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux »
~ Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression
~ L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?
~ Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre
~ Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire
~ Pourquoi davantage de dette européenne favorisera la croissance et la consolidation des finances publiques des pays de l’UE
~ COP30 : l’heure de vérité pour les financements climatiques
~ Cyberattaques, sabotage, ingérence, drones… Bienvenue à l'ère de la guerre hybride
~ Détox digitale : se déconnecter, entre le luxe et le droit fondamental
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter