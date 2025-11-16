Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les catastrophes ont coûté 3 000 milliards de dollars à l’agriculture en 30 ans

Derrière la montée des températures et la succession d’événements extrêmes, ce sont des pans entiers de la production alimentaire mondiale qui s’effritent. Un nouveau rapport de l'ONU révèle l’ampleur d’un coût devenu invisible à force de se répéter : 3 260 milliards de dollars perdus depuis 1991. Un tribut colossal, que l’organisation appelle à réduire au moyen du numérique.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Liban : une patrouille de la FINUL prise pour cible par un char israélien
~ Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux »
~ Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression
~ L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?
~ Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre
~ Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire
~ Pourquoi davantage de dette européenne favorisera la croissance et la consolidation des finances publiques des pays de l’UE
~ COP30 : l’heure de vérité pour les financements climatiques
~ Cyberattaques, sabotage, ingérence, drones… Bienvenue à l'ère de la guerre hybride
~ Détox digitale : se déconnecter, entre le luxe et le droit fondamental
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter