Observatoire des droits humains

Liban : une patrouille de la FINUL prise pour cible par un char israélien

La scène s’est jouée dans la matinée, quelque part le long d’une frontière qui, depuis des mois, oscille entre tension contenue et dérapages meurtriers. Dimanche, une patrouille à pied de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a été prise pour cible par un char Merkava de l’armée israélienne, depuis un avant-poste établi par Israël en territoire libanais.


© Nations Unies -
