Observatoire des droits humains

Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre

par Brad Reisfeld, Professor Emeritus of Chemical and Biological Engineering, Biomedical Engineering, and Public Health, Colorado State University
Dans le réfrigérateur, gare aux moisissures sur les fruits, car elles produisent des toxines à risque. Attention surtout à la viande avariée du fait des bactéries nocives qui s’y développent.La Conversation


© La Conversation -
