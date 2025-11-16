Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire

par Isabelle Hidair-Krivsky, Anthropologue, maître de conférences habilitée à diriger des recherches, Université de Guyane
Pour lutter contre le racisme, l’école française s’appuie principalement sur l’éducation civique et la prévention. Que nous dit la recherche de cette approche ? Sur le terrain, quels sont les moyens les plus efficaces pour endiguer la violence et les discriminations ?

En octobre 2025, un collège de Guyane s’est retrouvé au cœur d’une polémique à la suite de propos racistes entre…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi davantage de dette européenne favorisera la croissance et la consolidation des finances publiques des pays de l’UE
~ COP30 : l’heure de vérité pour les financements climatiques
~ Cyberattaques, sabotage, ingérence, drones… Bienvenue à l'ère de la guerre hybride
~ Détox digitale : se déconnecter, entre le luxe et le droit fondamental
~ Pour les artistes comme pour les scientifiques, l’observation prolongée permet de faire émerger l’esprit critique
~ Un empereur romain à genoux devant un roi perse : que faut-il lire derrière la nouvelle statue dévoilée à Téhéran ?
~ « Revenge quitting » : est-ce vraiment une bonne idée de régler ses comptes au moment de quitter son emploi ?
~ Les catastrophes ont coûté plus de 3 000 milliards de dollars à l’agriculture en 30 ans
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois
~ Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter