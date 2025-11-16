Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Pourquoi davantage de dette européenne favorisera la croissance et la consolidation des finances publiques des pays de l’UE

par Christakis Georgiou, Spécialiste de l'économie politique de la construction européenne, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3
Quatre mécanismes par lesquels l’émission de dette par l’UE pourrait profiter à ses États membres et soutenir une croissance durable, tout en offrant une alternative aux bons du Trésor états-unien.La Conversation


