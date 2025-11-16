Tolerance.ca
Les catastrophes ont coûté plus de 3 000 milliards de dollars à l’agriculture en 30 ans

Derrière la montée des températures et la succession d’événements extrêmes, ce sont des pans entiers de la production alimentaire mondiale qui s’effritent. Un nouveau rapport de l'ONU révèle l’ampleur d’un coût devenu invisible à force de se répéter : 3 260 milliards de dollars perdus depuis 1991. Un tribut colossal, que l’organisation appelle à réduire au moyen du numérique.


© Nations Unies -
