Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

COP30 : l’heure de vérité pour les financements climatiques

À Belém, aux portes de l’Amazonie, la question plane au-dessus de la COP30 comme une menace et un défi : les financements climatiques peuvent-ils enfin passer du discours à l’action, et devenir une véritable bouée de sauvetage pour les pays les plus exposés ?


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cyberattaques, sabotage, ingérence, drones… Bienvenue à l'ère de la guerre hybride
~ Détox digitale : se déconnecter, entre le luxe et le droit fondamental
~ Pour les artistes comme pour les scientifiques, l’observation prolongée permet de faire émerger l’esprit critique
~ Un empereur romain à genoux devant un roi perse : que faut-il lire derrière la nouvelle statue dévoilée à Téhéran ?
~ « Revenge quitting » : est-ce vraiment une bonne idée de régler ses comptes au moment de quitter son emploi ?
~ Les catastrophes ont coûté plus de 3 000 milliards de dollars à l’agriculture en 30 ans
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois
~ Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires
~ Soudan : l’ONU met en garde contre un « autre El Fasher » au Kordofan
~ Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter