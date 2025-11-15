Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour les artistes comme pour les scientifiques, l’observation prolongée permet de faire émerger l’esprit critique

par Amanda Bongers, Assistant Professor, Chemistry Education Research, Queen's University, Ontario
Madeleine Dempster, PhD Candidate in Art History, Queen's University, Ontario
Le processus consistant à observer et à se poser des questions sur ce que l’on regarde est nécessaire à tous les niveaux scientifiques, et les étudiants en sciences peuvent l’apprendre grâce à l’analyse visuelle inspirée de l’histoire de l’art.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un empereur romain à genoux devant un roi perse : que faut-il lire derrière la nouvelle statue dévoilée à Téhéran ?
~ « Revenge quitting » : est-ce vraiment une bonne idée de régler ses comptes au moment de quitter son emploi ?
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois
~ Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires
~ Soudan : l’ONU met en garde contre un « autre El Fasher » au Kordofan
~ Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre
~ À la COP30, l’OMS alerte : « La crise climatique est une crise sanitaire »
~ COP30 : des manifestants autochtones bloquent brièvement l’accès aux négociations
~ Héritage arraché : la lutte de l'UNESCO contre le trafic illicite de biens culturels
~ Comprendre le soulèvement des jeunes au Népal : des décennies de corruption atteignent un point critique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter