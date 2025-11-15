Tolerance.ca
Un empereur romain à genoux devant un roi perse : que faut-il lire derrière la nouvelle statue dévoilée à Téhéran ?

par Peter Edwell, Associate Professor in Ancient History, Macquarie University
Érigée sur la place Enghelab, à Téhéran, une statue montre l’empereur romain prosterné devant Shapur Ier (qui régna autour de 242–270 apr. J.-C.). D’où vient cette imagerie ? Et pourquoi cette statue apparaît-elle maintenant ?La Conversation


© La Conversation
