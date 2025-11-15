Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois

par Amadou Lamine Badji
La Chine s'efforce d'intégrer l'Afrique dans sa stratégie mondiale en matières de véhicules électriques— comme futur fournisseur , mais aussi centre de distribution et de consommation.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires
~ Soudan : l’ONU met en garde contre un « autre El Fasher » au Kordofan
~ Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre
~ À la COP30, l’OMS alerte : « La crise climatique est une crise sanitaire »
~ COP30 : des manifestants autochtones bloquent brièvement l’accès aux négociations
~ Héritage arraché : la lutte de l'UNESCO contre le trafic illicite de biens culturels
~ Comprendre le soulèvement des jeunes au Népal : des décennies de corruption atteignent un point critique
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois.
~ Tunisie : Les condamnations injustes dans l’affaire du « complot » devraient être annulées
~ Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter