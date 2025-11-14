Québec solidaire dépose un projet de loi pour réformer le mode de scrutin

Québec, le 12 novembre 2025 — Le député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale un projet de loi pour réformer le mode de scrutin et instaurer un système mixte proportionnel compensatoire, plus juste et représentatif de la volonté populaire.

La réforme proposée par Québec solidaire conjointement avec le Mouvement Démocratie Nouvelle, le Parti Conservateur du Québec et la députée de Rimouski, s’appuie sur un large consensus démocratique et sur le principe fondamental selon lequel chaque vote doit compter. Ce projet de loi vise à moderniser nos institutions et à rapprocher les Québécoises et les Québécois de leurs élus, tout en brisant le cycle du cynisme politique.



« Le mode de scrutin actuel est dépassé. Il ne reflète plus la volonté du peuple et alimente le cynisme. Il est temps de le moderniser pour que chaque vote compte vraiment », a déclaré Alexandre Leduc.



Québec solidaire rappelle que la CAQ, le PQ et QS s’étaient formellement engagés en 2018 à réformer le mode de scrutin avant les élections de 2022. François Legault a brisé cette promesse, privant les Québécoises et les Québécois d’un système électoral plus juste qui aurait mieux représenté leur voix à l’Assemblée nationale.



« En 2018, tous les partis d’opposition s’étaient entendus pour faire cette réforme historique. Cinq ans plus tard, la CAQ a choisi de trahir cet engagement. Pourtant, c’est une réforme importante, bonne pour la démocratie québécoise. Peu importe le parti, nous devrions tous vouloir un système qui reflète réellement la volonté du peuple », a conclu le député solidaire.