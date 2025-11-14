Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires

L’effondrement d’El Fasher sous la pression des Forces de soutien rapide (FSR) a déclenché l’un des plus vastes mouvements de population depuis le début de la guerre civile soudanaise. En deux semaines, près de 100 000 personnes ont fui la capitale du Darfour du Nord, selon plusieurs agences humanitaires de l'ONU, transformant une ville assiégée en un foyer d’exode massif.


© Nations Unies -
